В выходные на большей части Казахстана сохранятся дожди

CentralAsia (KZ) - С 16 по 18 августа под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре - сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, только на юго-западе страны, 17-18 августа на западе и 18 августа в центре республики будет без осадков.

Также по Казахстану прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке и в центре возможен туман.

Днем в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха до +27+35 градусов, в северо-западных областях до +22+33 градуса, на севере будет +18+23 градуса, в центре +20+30 градусов. На востоке страны ожидается понижение температуры воздуха до +17+25 градусов. На юге Казахстана +25+35 градусов, на юго-востоке республики температура понизится до +25+32 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения