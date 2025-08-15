Моди анонсировал создание индийского «Железного купола»

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - Индия к 2035 году разработает передовую систему вооружения «Сударшан Чакра» — «современный технологический щит», который призван обеспечить защиту городов и стратегических объектов, сообщил премьер-министр Нарендра Моди в обращении по случаю Дня независимости страны.

Система будет сочетать в себе передовые возможности наблюдения, перехвата и контратаки, что позволит нейтрализовать угрозы в воздухе, на суше и на море, она «не только будет противостоять террористическим атакам, но и наносить ответный удар», — сказал Моди (цитата по Hindustan Times).

В своей речи премьер заявил, что характер войны меняется и Индия должна быть к этому готова. Он упомянул майскую операцию «Синдур», в ходе которой Индия отражала ракетные и беспилотные атаки со стороны Пакистана.

Моди не стал приводить подробностей о «Сударшан Чакра». Агентство PTI со ссылкой на экспертов пишет, что система будет похожа на «Железный купол», который с 2011 года состоит на боевом дежурстве армии Израиля. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности, минометных и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. «Железным куполом» вдохновлялись США при разработке собственной системы противоракетной обороны «Золотой купол», передавал Reuters.

Индия в начале мая объявила об операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире (находится под контролем Нью-Дели, но на нее претендует и Исламабад), в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», которую индийские власти связывают с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России). Исламабад отверг обвинения и начал ответную операцию. Через несколько дней стороны объявили о прекращении огня.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф после конфликта с Индией объявил, что в армии страны появится новый род войск — ракетные. Cилы будут оснащены современной техникой и станут новой вехой в укреплении боеспособности страны, заявил он.