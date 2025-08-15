Встреча Путина и Трампа на Аляске: Состав делегаций России и США

Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, Аляска, США

CentralAsia (CA) - Американский и российский президенты встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Сначала президенты побеседуют тет-а-тет (присутствовать будут только переводчики), потом за рабочим завтраком к ним присоединятся остальные члены делегаций.

В состав российской делегации вошли:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;

помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков;

министр финансов Антон Силуанов;

министр обороны Андрей Белоусов;

Reuters со ссылкой на администрацию президента США сообщает, что в американскую делегацию вошли:

госсекретарь Марко Рубио;

спецпосланник Стивен Уиткофф;

министр торговли Говард Лютник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

министр финансов Скотт Бессент.