Встреча Путина и Трампа на Аляске: Состав делегаций России и США
- Азия и мир, политика
- 17:35, 15 августа 2025
Кыргызча
Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, Аляска, США
CentralAsia (CA) - Американский и российский президенты встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Сначала президенты побеседуют тет-а-тет (присутствовать будут только переводчики), потом за рабочим завтраком к ним присоединятся остальные члены делегаций.
В состав российской делегации вошли:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;
- помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков;
- министр финансов Антон Силуанов;
- министр обороны Андрей Белоусов;
Reuters со ссылкой на администрацию президента США сообщает, что в американскую делегацию вошли:
- госсекретарь Марко Рубио;
- спецпосланник Стивен Уиткофф;
- министр торговли Говард Лютник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- министр финансов Скотт Бессент.
