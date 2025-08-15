экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Встреча Путина и Трампа на Аляске: Состав делегаций России и США
Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, Аляска, США
Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, Аляска, США

CentralAsia (CA) -  Американский и российский президенты встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Сначала президенты побеседуют тет-а-тет (присутствовать будут только переводчики), потом за рабочим завтраком к ним присоединятся остальные члены делегаций.

В состав российской делегации вошли:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;
  • помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • министр обороны Андрей Белоусов;

Reuters со ссылкой на администрацию президента США сообщает, что в американскую делегацию вошли:

  • госсекретарь Марко Рубио;
  • спецпосланник Стивен Уиткофф;
  • министр торговли Говард Лютник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • министр финансов Скотт Бессент.
