экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным
// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) -  Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One вылетел на Аляску, сообщает CNN.

Отправной точкой стала объединенная база Эндрюс, куда незадолго до вылета прибыл президентский кортеж.

В состав американской делегации на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже вошли госсекретарь Марко Рубио, министры торговли Говард Лютник и финансов Скотт Бессент, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным запланирована примерно через семь часов — в час ночи по бишкекскому времени. Лидеры обсудят урегулирование военного конфликта на Украине, а также перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com