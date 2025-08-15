Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным
- 18:34, 15 августа 2025
- 18:34, 15 августа 2025
CentralAsia (CA) - Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One вылетел на Аляску, сообщает CNN.
Отправной точкой стала объединенная база Эндрюс, куда незадолго до вылета прибыл президентский кортеж.
Встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным запланирована примерно через семь часов — в час ночи по бишкекскому времени. Лидеры обсудят урегулирование военного конфликта на Украине, а также перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.
