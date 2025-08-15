Трамп не стал обещать гарантий безопасности для Украины и заявил, что не будет «вести переговоры за Украину»

- Азия и мир, политика
18:43, 15 августа 2025
- Просмотров: 4614 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп не стал обещать Украине гарантии безопасности в рамках сделки по завершению войны. Об этом пишет CNN.
Он сказал, что открыт к идее по завершению войны, но при этом Европа должна взять на себя ведущую роль
«Возможно», — сказал он журналистам на борту Air Force One по пути на Аляску, отвечая на вопрос о том, будут ли США предлагать гарантии безопасности.
Трамп уточнил, что такие меры не будут включать вступление Украины в НАТО. «Не в форме НАТО», - отметил он. «Есть вещи, которые просто не произойдут».
Президент добавил, что едет на Аляску не для того, чтобы заключать сделки от имени Украины, а его цель — пригласить за стол переговоров президента России Владимира Путина.
Дональд Трамп вылетел на Аляску, где проведет встречу с Владимиром Путиным.