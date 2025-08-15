Министр обороны США также примет участие в саммите президентов на Аляске, - Пентагон

Пит Хегсет

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Пит Хегсет дополнит американскую делегацию на саммите с Россией на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона

Помимо Хегсета, в состав американской делегации также включены госсекретарь Марко Рубио, министры торговли Говард Лютник и финансов Скотт Бессент, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщил ранее Белый дом.

Российская делегация на саммите президентов в Аляске представлена помощником президента Юрием Ушаковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым и спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым.

Как ранее сообщал Кремль, предполагается, что помимо встречи президентов в Анкоридже состоится также встреча делегаций в формате «пять на пять», состав пятерок не конкретизировался.