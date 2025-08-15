экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп и Лукашенко поговорили по телефону

CentralAsia (CA) -  Президенты США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

Трамп сказал, что в ходе беседы обсуждались многин темы, в том числе визит Владимира Путина на Аляску.

«Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1,300 дополнительных заключенных», - сообщил он, добавив, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.

