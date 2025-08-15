Трамп и Лукашенко поговорили по телефону
- Азия и мир, политика
- 20:44, 15 августа 2025
CentralAsia (CA) - Президенты США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко поговорили по телефону.
Трамп сказал, что в ходе беседы обсуждались многин темы, в том числе визит Владимира Путина на Аляску.
«Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1,300 дополнительных заключенных», - сообщил он, добавив, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.
