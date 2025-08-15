Борт Путина вылетел из Магадана на Аляску, - Flightradar

// Сергей Карпухин, ТАСС

CentralAsia (CA) - Согласно данным сервиса Flightradar, спецборт президента России Владимира Путина RA-64531 взял курс из Магадана (Россия) на Аляску (США)

15 августа в 22:30 мск состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа и продлится только один день. Ключевой темой встречи станет мирное урегулирование конфликта в Украине. На Аляску уже вылетел Дональд Трамп.