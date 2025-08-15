Трамп лично встретит Путина в Анкоридже

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин через несколько часов проведут встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Первым прибудет Дональд Трамп, который лично встретит Владимира Путина. По пути на Аляску американский лидер сделал несколько заявлений, в том числе о войне в Украине.

Трамп сообщил, что не намерен обещать Киеву гарантии безопасности в рамках возможной сделки по окончанию войны, отметив, что Европа должна взять на себя ведущую роль. При этом он подчеркнул, что такие гарантии не будут включать вступление Украины в НАТО. «Есть вещи, которые просто не произойдут», — заявил он. Главной целью своей поездки Трамп назвал привлечение Путина к переговорам.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, саммит продлится не менее 6-7 часов и пройдет в формате тет-а-тет, а также с участием делегаций за рабочим завтраком. После переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Начало — в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

В состав российской делегации вошли:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;

помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков;

министр финансов Антон Силуанов;

министр обороны Андрей Белоусов;

В состав американской делегации вошли:

госсекретарь Марко Рубио;

спецпосланник Стивен Уиткофф;

министр торговли Говард Лютник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

министр финансов Скотт Бессент;

министр обороны Пит Хегсет.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу, отметил, что российские удары по украинским городам продолжаются даже в день переговоров. «Нет сигналов, что Москва готовится завершить войну», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать максимально продуктивно и рассчитывает на сильную позицию США, так как «россияне считаются с американской силой».