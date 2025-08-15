экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится в пятницу.

Он также добавил, что Европа не навязывает ему условия решения украинского кризиса, но «будет вовлечена» в этот процесс.

Трамп рассчитывает, что переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо», в противном случае он очень быстро вернется в Вашингтон.

