Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Азия и мир, политика
- 22:54, 15 августа 2025
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине быстро, но «огорчится», если это не случится в пятницу.
Он также добавил, что Европа не навязывает ему условия решения украинского кризиса, но «будет вовлечена» в этот процесс.
Трамп рассчитывает, что переговоры с Путиным пройдут «очень хорошо», в противном случае он очень быстро вернется в Вашингтон.
