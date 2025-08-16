Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»
- Азия и мир, политика
- 0:37, 16 августа 2025
- Просмотров: 2031
Место, где будут проводиться переговоры
CentralAsia (CA) - Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в формате «три на три», а не «один на один», сообщает Белый дом.
К Трампу на встрече с Путиным присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
В состав американской делегации вошли:
- госсекретарь Марко Рубио;
- спецпосланник Стивен Уиткофф;
- министр торговли Говард Лютник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр обороны Пит Хегсет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.