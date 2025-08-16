Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

Место, где будут проводиться переговоры

CentralAsia (CA) - Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в формате «три на три», а не «один на один», сообщает Белый дом.

К Трампу на встрече с Путиным присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Дональдом Трампом в формате «три на три», от России будут участвовать Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

В состав американской делегации вошли:

госсекретарь Марко Рубио;

спецпосланник Стивен Уиткофф;

министр торговли Говард Лютник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

министр финансов Скотт Бессент;

министр обороны Пит Хегсет.