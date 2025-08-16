экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»
Место, где будут проводиться переговоры
Место, где будут проводиться переговоры

CentralAsia (CA) -  Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в формате «три на три», а не «один на один», сообщает Белый дом. 

К Трампу на встрече с Путиным присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Дональдом Трампом в формате «три на три», от России будут участвовать Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

В состав американской делегации вошли:

  • госсекретарь Марко Рубио;
  • спецпосланник Стивен Уиткофф;
  • министр торговли Говард Лютник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр обороны Пит Хегсет.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com