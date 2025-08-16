экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лидеры США и России прибыли в Анкоридж: Трамп встретил Путина

CentralAsia (CA) -  Лидеры США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, прибыли на Аляску для проведения переговоров.

Трамп лично встретил Путина. Главы государств сели в один автомобиль (Cadillac) президента США после короткой фотосессии.

Ранее сообщал Белый дом, встреча пройдет в формате «три на три», а не «один на один».

К Трампу на переговорах присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. К Путину присоединятся глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

 

