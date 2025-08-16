экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Аляске начались переговоры Трампа и Путина в формате «три на три»

CentralAsia (CA) -  На Аляске начались переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа и, как ожидается, продлится не менее 6-7 часов. Ключевая тема — мирное урегулирование конфликта на Украине.

По данным Белого дома, переговоры проходят в формате «три на три», а не «один на один». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Дональдом Трампом в формате «три на три», от России будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

 

 

