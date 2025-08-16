Первая партия из 100 000 овец для экспорта в Узбекистан готова к отправке

CentralAsia (MNG) -

13 августа государственный секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа принял делегацию во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзатом Касимовым.

В начале встречи заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов подчеркнул, что работа, договоренность о которой достигнута по итогам взаимных визитов президентов двух стран за последний год, реализуется в сжатые сроки. Например, Республика Узбекистан согласилась закупить 100 000 живых овец и коз из Монголии и объявила, что первая партия из 15 000 овец готова к отправке.

Он также выразил благодарность министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Энхбаяру Жадамбу за поддержку в активизации этой работы и за решение монгольской стороны предоставить льготы по экспортным пошлинам, как обсуждалось ранее.

Кроме того, он отметил, что баранина, экспортируемая из Монголии в Узбекистан, пользуется спросом у потребителей в стране. Сообщается, что в будущем баранина, переработанная в Монголии, может напрямую продаваться в сетевые магазины страны.

Ильзат Касимов заявил, что частный сектор будет играть ключевую роль в совместном создании сети торговли мясом между двумя сторонами, и пригласил монгольских производителей мяса и мясных продуктов работать в Республике Узбекистан. Он сказал, что существуют широкие возможности для сотрудничества в этом направлении в секторах шерсти и кашемира.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения