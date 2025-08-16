Трамп подвёл итоги встречи с Путиным на Аляске

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

По словам американского лидера, сторонам удалось достичь согласия по многим вопросам.

«Я думаю сделка может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит будет ли она заключена», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что завершение конфликта станет важным достижением как для Владимира Путина, так и для Владимира Зеленского.

Трамп отметил необходимость участия президента Украины и европейских стран в процессе урегулирования.

«Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от Зеленского», — сказал он.

Среди тем переговоров обсуждались гарантии безопасности Украины, которые, по словам Трампа, не предполагают её членства в НАТО. Он добавил, что по этому вопросу была достигнута договорённость, но деталей раскрывать не стал:

«Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились».

Американский лидер также выразил уверенность, что Путин заинтересован в достижении мира:

«После заявлений для прессы Путин выступил с очень хорошей речью, и я также подвел итоги — мы поговорили. Мы очень честно поговорили. Думаю, он хочет достичь соглашения».

При этом Трамп признал наличие разногласий по «серьёзному вопросу», который он отказался раскрывать:

«Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать».

По итогам переговоров стороны договорились начать подготовку новой встречи с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Трамп также сообщил, что не планирует вводить санкции против России, так как считает переговоры успешными. Кроме того, он рассказал, что российская сторона передала ему список более чем тысячи украинских военнопленных, которых Москва готова освободить:

«У меня есть список из одной тысячи человек. Российская сторона представила мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, украинские власти должны их принять. Россия собирается освободить их. Они должны принять их».

Переговоры длились почти три часа. Мирного решения конфликта достичь не удалось, однако Трамп охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и сообщил, что намерен обсудить её итоги по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.