Путин почтил память советских лётчиков на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 16 августа после переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон на Аляске. Российский лидер возложил букеты алых роз к девяти могилам советских лётчиков, погибших во время перегонки самолётов по трассе Аляска – Сибирь в годы Второй мировой войны.

Как передаёт «Интерфакс», на восточной стороне кладбища находится участок «Союзники в годы Второй мировой войны», где расположены 14 советских захоронений. Личности и воинские звания установлены у 11 военнослужащих: девяти лётчиков и двух моряков, прибывших в США для приёма кораблей и судов по программе ленд-лиза. Ещё одна могила остаётся неизвестной.

Кроме того, среди захоронений числятся два гражданских — Алекс Густафсон и Яга Калия. Останки советских офицеров, изначально похороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, были перенесены на кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года.