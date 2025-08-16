экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 29 БПЛА
CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 29 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

  • 10 – над территорией Ростовской области,
  • 9 – над территорией Ставропольского края,
  • 4 – над территорией Курской области,
  • 3 – над акваторией Азовского моря.
  • по 1 БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края.

 

 

