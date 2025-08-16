Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 29 БПЛА
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 29 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 10 – над территорией Ростовской области,
- 9 – над территорией Ставропольского края,
- 4 – над территорией Курской области,
- 3 – над акваторией Азовского моря.
- по 1 БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края.
