Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 29 БПЛА

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 29 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

10 – над территорией Ростовской области,

9 – над территорией Ставропольского края,

4 – над территорией Курской области,

3 – над акваторией Азовского моря.

по 1 БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края.