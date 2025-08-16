Должна быть обеспечена и безопасность Украины. Мы готовы над этим работать, - Путин

CentralAsia (KZ) - Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности. Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Об этом заявил на пресс-конференции президент Путин по итогам переговоров с презмидентом США Дональдом Трампом.

Переговоры двух лидеров проходило 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Они прошли в формате «три на три» и продлились более двух часов. Помимо глав государств с российской стороны участие в беседе приняли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По итогам переговоров лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции.

Путин отметил, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырёх лет. Минувший период был непростым для двусторонних отношений, и «они скатились до самой низкой точки со времён холодной войны».

«Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела – конечно, с условием серьёзной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана», - сказал он.

Глава РФ подчеркнул, что одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины.

«Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец.

Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», - заявил Путин.

Он выразил согласие с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины и они готовы над этим работать.

«Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», - сказал Владимир Путин.

Президент России заявил, что рассчитывает, что эти договорённости станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США.

«В завершение хотел бы вот что добавить. Я помню, что в 2022 году, во время последних контактов с прежней Администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжёлые последствия в виде боевых действий, и прямо сказал тогда, что это большая ошибка.

Сегодня мы слышим, что президент Трамп говорит: «Если бы я был Президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине», - завершил свое выступление Путин.

Полный текст выступления можно прочитать здесь.

