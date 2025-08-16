Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет, - Трамп по итогам переговоров с Путиным

CentralAsia (KZ) - Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил президент США Дональд Трамп.

Переговоры двух лидеров проходило 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Они прошли в формате «три на три» и продлились более двух часов. Помимо глав государств с российской стороны участие в беседе приняли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По итогам переговоров лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции.

«Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече», - сказал Трамп.

Президент США заявил, что по итогам стороны достигли «существенного прогресса»: «С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи. Мы знаем, что фейковая ситуация о «вмешательстве России» в американские выборы… Он [В.Путин] это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это всё неправда. «Россия, Россия, Россия». Он понимает, что всё то, что было сделано, это криминальные усилия».

Трамп отметил, что проведет несколько телефонных звонков, сообщит европейским лидерам, что было обсуждено на встрече.

«У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого», - сказал он.

Американский лидер подчеркнул в своем заявлении, что тысячи людей погибают каждую неделю, и президент Путин хотел бы завершить этот конфликт так же, как и он. «Я благодарю Вас, господин президент, мы будем общаться с вами очень, очень вскоре. Я надеюсь увидеться с вами вскоре», - завершил свою речь Трамп.

Полный текст выступления Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров на Аляске можно прочитать здесь.

