Трамп после встречи с Путиным позвонил Зеленскому, — Белый дом

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с коллегами из стран НАТО. Об этом 16 августа сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передаёт ТАСС.

«У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с Зеленским во время перелёта из Анкориджа в Вашингтон», - говорится в отчёте пресс-пула. Кроме того, как уточняется, Трамп в этот же период ведёт телефонные переговоры с лидерами НАТО. По прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном глава Белого дома ещё не покинул самолёт, продолжая беседу.

Подробности содержания этих разговоров не раскрываются. Между тем, в интервью телеканалу Fox News после завершения саммита в Анкоридже Трамп отметил, что стороны согласовали многие пункты возможной договорённости по Украине и он советует Киеву принять сделку.

