Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование с украинской стороны

CentralAsia (CA) -  Один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» сообщил на допросе, что средства на преступление были выделены украинской госструктурой. Об этом 16 августа сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В показаниях обвиняемого Рачабализоды С. М. говорится, что он слышал от Сайфулло о том, что заказчиком теракта выступила украинская государственная структура. По его словам, после нападения исполнители направились в сторону Украины, где, как им обещали, в Киеве должны были произвести расчёт за совершённое преступление. Однако на границе в Брянской области они были задержаны.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

