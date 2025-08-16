Зеленский встретится с Трампом 18 августа в Вашингтоне

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Об этом 16 августа сообщил президент Украины в своём Telegram-канале.

«Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», - написал Зеленский после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами.

Он добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого"» - отметил Зеленский.