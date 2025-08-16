экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский встретится с Трампом 18 августа в Вашингтоне

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. Об этом 16 августа сообщил президент Украины в своём Telegram-канале.

«Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», - написал Зеленский после телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами.

Он добавил, что разговор продолжался полтора часа и был содержательным. По его словам, Трамп изложил основные пункты переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого"» - отметил Зеленский. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com