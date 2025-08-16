экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 16 августа, возвращаясь с переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, совершил рабочую поездку в Чукотский автономный округ, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках визита глава государства встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым. Это второе посещение региона за всё время его работы на высших государственных постах — впервые Путин побывал на Чукотке в январе 2024 года.

В ночь на 16 августа в Анкоридже состоялся российско-американский саммит. В полёте из США в Россию самолёт президента РФ сопровождали американские истребители F-22.

