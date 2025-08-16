Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» после встречи Путина и Трампа

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении встречи «коалиции желающих» оказывать помощь Киеву. Об этом он сообщил 16 августа на своей странице в социальной сети Х.

«Любой прочный мир должен сопровождаться гарантиями безопасности. В этой связи я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы намерены работать с ними и со всеми партнерами по «коалиции желающих», с которыми мы вскоре снова встретимся, над достижением конкретного прогресса», - сообщил президент Франции.

Он добавил, что Франция продолжит тесно взаимодействовать с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы гарантировать соблюдение европейских интересов.