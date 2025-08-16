Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, - NYT

- Азия и мир, политика
- 20:34, 16 августа 2025
CentralAsia (CA) - Европейских лидеров пригласили на предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом, которая пройдёт в Белом доме в понедельник. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве.
Зеленский ранее подтвердил, что обсуждал ситуацию с Трампом и лидерами ЕС после встречи президентов России и США, а также анонсировал визит в Вашингтон 18 августа для переговоров с американским президентом.
«Трамп намерен обсудить план урегулирования конфликта с Зеленским в понедельник в Белом доме, и на эту встречу приглашены европейские лидеры», — отмечает издание.
До этого в Анкоридже, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча в узком составе прошла в формате «три на три» и длилась два часа 45 минут.