Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, - NYT

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Европейских лидеров пригласили на предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом, которая пройдёт в Белом доме в понедельник. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

Зеленский ранее подтвердил, что обсуждал ситуацию с Трампом и лидерами ЕС после встречи президентов России и США, а также анонсировал визит в Вашингтон 18 августа для переговоров с американским президентом.

«Трамп намерен обсудить план урегулирования конфликта с Зеленским в понедельник в Белом доме, и на эту встречу приглашены европейские лидеры», — отмечает издание.

До этого в Анкоридже, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча в узком составе прошла в формате «три на три» и длилась два часа 45 минут.