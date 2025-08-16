Трамп предложил Европе признать Донбасс российским, - NYT

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, Трамп считает, что достичь мирного соглашения можно в короткие сроки, если президент Украины Владимир Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. В обмен предполагается прекращение огня по нынешним линиям фронта и предоставление гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.

Американский лидер назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным «замечательной и результативной». Сразу после переговоров он провёл телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, лидерами стран ЕС, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По итогам саммита и последующих консультаций Трамп заявил, что необходимо сразу заключить мирное соглашение, а не ограничиваться перемирием, которое, по его словам, «часто нарушается». Он подчеркнул, что все его собеседники согласились с этим подходом.

Визит Владимира Зеленского в США намечен на 18 августа. В Белом доме он встретится с Трампом, и, как отметил американский президент, в случае успеха переговоров будет организована новая встреча с Владимиром Путиным.