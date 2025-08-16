экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин поделился результатом переговоров с Трампом

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин 16 августа провёл совещание в Кремле, где подвёл итоги своей встречи с Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. 

По словам Путина, визит оказался своевременным и весьма полезным. Стороны обсудили практически все направления взаимодействия, но главным вопросом стало возможное урегулирование украинского кризиса на справедливой основе.

«Мы подробно говорили о причинах возникновения этого конфликта, и именно устранение его первоистоков должно лечь в основу мирного урегулирования», — отметил Путин. Он добавил, что подобного уровня прямых переговоров между Россией и США не было уже давно, и встреча позволила спокойно и детально изложить российскую позицию.

Президент подчеркнул, что Москва с уважением относится к позиции американской администрации, которая также считает необходимым как можно скорее прекратить боевые действия и перейти к поиску мирных решений.

«Разговор был откровенным и содержательным, и он приближает нас к принятию необходимых решений», — заключил Путин.

