Из-за крупного пожара в турецком Чанаккале были эвакуированы жители 5 деревень

CentralAsia (CA) - В субботу в районе Гелиболу северо-западной турецкой провинции Чанаккале вспыхнул лесной пожар, в результате чего в пяти деревнях была проведена предупредительная эвакуация.

Как пишет Turkey Today, пожар начался в 16:28 по местному времени в лесной местности недалеко от деревни, причина пока не установлена.

По данным администрации губернатора Чанаккале, в тушении пожара с воздуха задействовано 12 самолётов и 12 вертолётов.

На борьбу с огнем на месте были мобилизованы 94 пожарные машины, шесть муниципальных пожарных машин, три бульдозера и 560 человек личного состава.

Операция проводится под координацией Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), Регионального управления лесного хозяйства, жандармерии, полиции и других соответствующих ведомств.