Более 300 человек погибли в результате проливных дождей на северо-западе Пакистана

Азия и мир, происшествия
- 9:15, 17 августа 2025
CentralAsia (CA) - За последние 48 часов в результате несчастных случаев, связанных с проливными дождями, в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли в общей сложности 307 человек, а десятки получили ранения. Об этом пишет «Синьхуа».
Около 90,6% смертельных случаев произошли в результате внезапных наводнений, а 6,4% — в результате обрушения кровли.
По данным спасательных организаций, проливные дожди, внезапные паводки и удары молний нанесли серьезный ущерб 11 районам провинции, в результате чего несколько человек пропали без вести и произошли масштабные разрушения.
Сообщается о масштабных разрушениях: десятки людей оказались под завалами, а многие другие были смыты наводнением. Спасатели работают над извлечением пострадавших и тел из-под завалов, ситуация в районе остаётся чрезвычайной.
С начала сезона муссонов 26 июня в Пакистане в результате несчастных случаев, связанных с дождями, погибли 634 человека и еще 768 получили ранения.