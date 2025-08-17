экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из-за северо-западного циклона в Казахстане прогнозируются дожди, местами с грозами и градом

CentralAsia (KZ) -  Северо-западный циклон окажет влияние на погоду большей части территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре страны сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Казгидромет, лишь на юго-западе страны, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман.

В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха от +22...+30 до +27...+35; в северо-западных областях от +16...+30 до +22...+33; на севере страны преобладающая температура воздуха составит +18....+23; в центральных областях основной фон температуры +20...+30; на востоке РК ожидается понижение температуры воздуха от +20...+30 до +17...+25, на юге Казахстана температура воздуха составит +25...+35, на юго-востоке республики прогнозируется понижение температуры от +30...+35 до +25...+32.

