В Казахстане в июле 7 человек осуждены за террористические преступления

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в июле 7 человек были осуждены за террористические преступления по материалам Комитета национальной безопасности.

Так, суд города Туркестана за участие в деятельности террористической организации за рубежом к 8 годам лишения свободы приговорил местного жителя. Ранее он был задержан на территории иностранного государства и во взаимодействии с одной из партнерских спецслужб под конвоем депортирован в Казахстан.

За попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорен приверженец радикальной идеологии, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Алматинской области.

Судами Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астаны за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены 5 граждан страны.

