Сенсация: Месть за Остин. The MongolZ выбили Vitality в полуфинале BLAST Bounty

The MongolZ победили команду номер один в мире. И это великолепная победа The MongolZ над Team Vitality.

С момента их первой встречи на PGL Major Copenhagen 2024, The MongolZ проиграли европейцам восемь матчей формата BO3/BO5, взяв лишь три карты за весь период 2024–2025 годов.

The MongolZ смогли обыграть Team Vitality в полуфинальном матче BLAST Bounty Season 2.

Монгольский коллектив впервые смог обыграть «Пчел». Первая карта (пик MongolZ) завершилась со счетом 13:7. Cледом за ней следовал неудачный камбэк команды Дана «apEX» Мадесклера, который завершился 13:11. Итоговый счет 2:0. MVP встречи стал Азбаяр «Senzu» Мөнхболд (1.44).

На карте Mirage Vitality начали с 4:0, где Робин «ropz» Кул выиграл клатч 1v2. Однако благодаря серии атак на A и моментам от Өсөхбаяра «910» Бензрагча, The MongolZ сравняли счет 6:6, а во второй половине полностью доминировали – 13:7.

На Inferno монгольский состав благодаря Азбаяру «Senzu» Мөнхболду и 910 быстро вышел вперед 10:2, постоянно срывая планы соперников. Vitality удалось сравнять игру до 11:11, но в решающий момент bLitz увернулся от выстрела с AWP от Матье «ZywOo» Эрбо, после чего The MongolZ закрыли карту 13:11 и серию 2:0.

Теперь коллектив Гарьдмагная «bLitz» Бямбасурэна сыграет в гранд-финале против чемпионов IEM Cologne – Spirit, которые уверенно разобрались с MOUZ в своем полуфинале, в 22.00 по улан-баторскому времени.

Турнир проходит с 14 по 17 августа в Мальте. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

