В России выбрали самую красивую миссис

CentralAsia (CA) - Представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова стала победительницей юбилейного XXV всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия - 2025», ей вручили главный приз — авторскую эксклюзивную корону ручной работы. Об этом пишет ТАСС.

Екатерина рассказала, что она из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область.

«В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я — тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», - сказала она.

Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия - 2025» взяла Юлия Смолякова из Самары. Среди участниц конкурса жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. В конкурсе также были 28 номинаций («Миссис Улыбка», «Миссис милосердия», «Миссис Интернет»), одна специальная номинация «Миссис Защитница Отечества» и пять титулов: Первая, Вторая и Третья вице-миссис Россия, «Миссис Россия Классик» и «Первая вице-миссис Россия Классик».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 46 мам из 22 городов, в том числе из Ингушетии, Севастополя, Курска и других городов. Самой молодой претенденткой стала Юлия Савочкина из Смоленска, ей 26 лет, а самой взрослой - Марина Савельева из Нижнего Новгорода (63 года).