В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Азия и мир, происшествия
- 14:17, 17 августа 2025
CentralAsia (CA) - В Индонезии в 6:38 17 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1.
По данным Индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства, землетрясение очаг залегал на глубине 10 км.
Эпицентр располагается в 14 км от округа Посо. По данным СМИ, пострадали 29 человек, 21 из них госпитализировали.
