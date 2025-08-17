В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

CentralAsia (CA) - В Индонезии в 6:38 17 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1.

По данным Индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства, землетрясение очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр располагается в 14 км от округа Посо. По данным СМИ, пострадали 29 человек, 21 из них госпитализировали.