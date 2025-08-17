В Узбекистане ограничат выезд некоторым категориям граждан

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ввели временное ограничение на выезд для некоторых категорий граждан, чтобы они не могли покинуть страну и уклониться от суда, следует из постановления правительства.

Как пишет nova24.uz, чтобы наложить на человека запрет, прокурор должен будет изложить основание для временного ограничения права на выезд из страны, а следователь или дознаватель направить ходатайство о применении данной меры принуждения. После этого ходатайство рассмотрят на закрытом судебном заседании не позднее чем через восемь часов после поступления материалов.

По итогам заседания судья примет решение о временном ограничении права на выезд из Узбекистана или об отказе в его применении. При этом гражданин может подать протест в течение 48 часов после решения суда. Отмечается, что такая мера коснется подозреваемых и обвиняемых лиц, которые не заключены под стражу, для того чтобы они не могли покинуть страну и таким образом избежать суда.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане появится реестр должников. Для лиц, попавших в список, наложенные ограничения будут действовать до тех пор, пока они не закроют задолженности.