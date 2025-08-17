Более 100 узбекистанцев, оказавшихся в трудной ситуации в Санкт-Петербурге, будут возвращены в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге России, будут возвращены на родину, сообщает ИА «Дунё».

Гуманитарная помощь оказывается в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину», реализуемой с 30 июля по 30 августа при содействии Генерального консульства нашей страны и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

В рамках акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа.

Кроме того, оказана материальная помощь 33 нашим соотечественникам, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан и находящимся в тяжелом материальном положении.