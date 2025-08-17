экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Более 100 узбекистанцев, оказавшихся в трудной ситуации в Санкт-Петербурге, будут возвращены в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге России, будут возвращены на родину, сообщает ИА «Дунё».

Гуманитарная помощь оказывается в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину», реализуемой с 30 июля по 30 августа при содействии Генерального консульства нашей страны и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

В рамках акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа.

Кроме того, оказана материальная помощь 33 нашим соотечественникам, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан и находящимся в тяжелом материальном положении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com