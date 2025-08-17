экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Новосибирске узбекистанца осудили за финансирование терроризма

CentralAsia (UZ) -  Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске назначил девять лет лишения свободы 28-летнему жителю Узбекистана Мансурбеку Сайфуддинову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как сообщает ТАСС, в суде установлено, что обвиняемый с целью финансирования международной организации, признанной на территории РФ террористической, перевел денежные средства на счет своего знакомого для дальнейшего предоставления их участнику данной организации.

Преступную деятельность Сайфуддинова пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Суд приговорил Сайфуддинова к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей. 

