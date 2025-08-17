экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бишкеке состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II

CentralAsia (UZ) -  В Бишкеке 20 августа состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II.

Как сообщают организаторы, за главный трофей сразятся сборные команды Узбекистана и Кыргызстана, собравшие сильнейших знатоков обеих стран.

Ранее, 12-14 мая, в городе Оше (Кыргызстан) прошел узбекско-кыргызский дружеский турнир по интеллектуальным играм.

С целью укрепления сотрудничества в интеллектуальной сфере Кыргызская Республика с радостью принимает эстафету проведения турниров «Zakovat»: III Открытый чемпионат Азии по этой игре, который состоялся 16–17 августа в Бишкеке и Zakovat Asian Cup II.

Формат соревнований Zakovat Asian Cup II — «брейн-ринг» — предполагает противостояние, где команды отвечают на сложные вопросы из различных областей знаний.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com