В Бишкеке состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II

CentralAsia (UZ) - В Бишкеке 20 августа состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II.

Как сообщают организаторы, за главный трофей сразятся сборные команды Узбекистана и Кыргызстана, собравшие сильнейших знатоков обеих стран.

Ранее, 12-14 мая, в городе Оше (Кыргызстан) прошел узбекско-кыргызский дружеский турнир по интеллектуальным играм.

С целью укрепления сотрудничества в интеллектуальной сфере Кыргызская Республика с радостью принимает эстафету проведения турниров «Zakovat»: III Открытый чемпионат Азии по этой игре, который состоялся 16–17 августа в Бишкеке и Zakovat Asian Cup II.

Формат соревнований Zakovat Asian Cup II — «брейн-ринг» — предполагает противостояние, где команды отвечают на сложные вопросы из различных областей знаний.

