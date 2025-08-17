В Бишкеке состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II

- Узбекистан, общество
16:42, 17 августа 2025
CentralAsia (UZ) - В Бишкеке 20 августа состоится международный турнир Zakovat Asian Cup II.
Как сообщают организаторы, за главный трофей сразятся сборные команды Узбекистана и Кыргызстана, собравшие сильнейших знатоков обеих стран.
Ранее, 12-14 мая, в городе Оше (Кыргызстан) прошел узбекско-кыргызский дружеский турнир по интеллектуальным играм.
С целью укрепления сотрудничества в интеллектуальной сфере Кыргызская Республика с радостью принимает эстафету проведения турниров «Zakovat»: III Открытый чемпионат Азии по этой игре, который состоялся 16–17 августа в Бишкеке и Zakovat Asian Cup II.
Формат соревнований Zakovat Asian Cup II — «брейн-ринг» — предполагает противостояние, где команды отвечают на сложные вопросы из различных областей знаний.