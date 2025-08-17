Президенты России и Узбекистана обсудили результаты российско-американского саммита на Аляске

CentralAsia (CA) - 17 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.

Президент России проинформировал об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже.

Шавкат Мирзиеев поддержал достигнутые договоренности и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.

Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.

В городе Анкоридж на Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры прошли в формате «три на три» и продлились более двух часов.