Президенты России и Узбекистана обсудили результаты российско-американского саммита на Аляске

- 19:00, 17 августа 2025
CentralAsia (CA) - 17 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина.
Как сообщила пресс-служба президента РУз, были обсуждены актуальные аспекты международной и двусторонней повестки.
Президент России проинформировал об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже.
Шавкат Мирзиеев поддержал достигнутые договоренности и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины.
Были также рассмотрены вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России. Отмечена важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях.
В городе Анкоридж на Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры прошли в формате «три на три» и продлились более двух часов.