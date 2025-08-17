В ряде регионов Китая продлено действие предупреждений о ливнях, угрозе горных потоков и риске бедствий

CentralAsia (CA) - Власти Китая в субботу продлили действие предупреждений в связи с ливнями, угрозой образования горных потоков и риском бедствий геологического характера в ряде регионов страны. Об этом пишет «Синьхуа».

Национальный метеорологический центр объявил предупреждение «синего» уровня из-за ливней, прогнозируя сильные дожди в отдельных частях провинций Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Сычуань, Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского автономного района.

Министерство водного хозяйства КНР и Метеорологическое управление Китая /МУК/ совместно объявили «желтое» предупреждение в связи с возможными горными потоками, отметив относительно высокий риск таких явлений в некоторых районах провинции Шаньдун и Хайнань.

Одновременно с этим Министерством природных ресурсов КНР и МУК было выпущено «желтое» предупреждение о риске возникновения геологических бедствий в отдельных местах провинций Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, Юньнань и Шэньси.

Кроме того, в субботу вечером МУК понизило с 3-го до 4-го уровня режим экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ливнями.

Местным властям регионов, на которые распространяется действие предупреждений, было предписано принять необходимые меры предосторожности для минимизации последствий возможных бедствий.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, в которой красный цвет означает наибольшую опасность, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. Система экстренного реагирования также насчитывает четыре уровня, где 1-й уровень является максимальным.