США по-прежнему привержены сохранению богатого культурного наследия Монголии

Недавно группа из посольства США осмотрела три объекта, финансируемых Фондом послов правительства США по сохранению культурного наследия (AFCP).

Сотрудники посольства по связям с общественностью и специалист по культурным вопросам посетили один из объектов Памяти мира — наскальные надписи «Дуут Хад», или «Наскальные надписи Цогта Тайжи», монастыри Эрдэнэ Хамба и Эрдэнэ Зуу.

Эти усилия, поддерживаемые местными сообществами и международными экспертами, подчеркивают богатое культурное наследие Монголии и приверженность США поддержке национального суверенитета, содействию самостоятельности и защите религиозной свободы и свободы выражения мнений.

С 2001 года AFCP профинансировал более 1250 проектов в 133 странах, выделив 125 миллионов долларов на сохранение культурных ценностей. Три текущих проекта в Монголии продолжают наследие 23 инициатив, финансируемых AFCP в стране с 2003 года, укрепляя культурные связи между США и Монголией.

На заседании Международного консультативного комитета программы ЮНЕСКО «Память мира», которое прошло в мае 2023 года в Париже, в список международного документального «Наскальные надписи Цогта Тайжи», известные среди монголов как наскальные надписи «Дуут Хад». Эта местность богата песчаными дюнами, подвержена песчаным бурям и обильным снегопадам, в отдельные годы местность полностью покрывается снегом.

