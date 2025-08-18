Кукольные артисты демонстрируют монгольское традиционное наследие. Фото

Первая совместная выставка под названием «Выставка монгольских мастеров кукол в Улан-Баторе» открылась в Союзе художников Монголии 13 августа 2025 года.

Куклы — фигурки людей или животных — использовались ещё со времён палеолита в духовных и ритуальных целях, служили мостом между видимым и невидимым мирами. Со временем они сыграли важную роль в передаче народных традиций и культуры, помогая детям понимать окружающий мир и укрепляя человеческие связи.

В Монголии изготовление кукол оформилось в профессиональный вид искусства в 1976 году. Если принять во внимание дату, начала создавать маски Цамы, то это произошло несколько столетий назад.

Выставка представляет обзор истории и современного развития кукольного искусства, уникальным образом сочетая традиционное наследие с современными инновациями. В выставке принимают участие более 20 художников, которые представляют свыше 100 работ в различных жанрах, включая художественные работы, модные куклы, а также работы для театра, анимации и кино.

Художница ӨНӨРЖАРГАЛ Жадамба подчеркнула: «Я участвую в выставке с куклой на шарнирных соединениях, популярной в Азии. Эта кукла имеет полностью подвижные суставы и стандартное тело, но позволяет настраивать выражение лица. Все суставы соединены нитями или шариковыми механизмами. Изготовление простой куклы занимает не менее 15–20 дней, а сложной — от шести месяцев до года. Кукла — это не просто игрушка, а произведение искусства».

Кукольный мастер ЭНХТУВШИН Чинбат создает произведения искусства уже 20 лет. Он производит шесть видов кукол, включая модные, анимационные, мастер-куклы, кукол-киборгов и коммерческие модели. На этой выставке художник Энхтувшин представляет игровую фигурку Хурэл-Эрдэнэ-Мангас на сине-чалом коне из Небесного Царства, а также другую куклу в анимационном стиле.

Художник по куклам Энхтувшин Чинбат отметил: «В 2006 году я провел выставку 208 кукол, отражающих монгольскую повседневную жизнь и культуру. На сегодняшний день я создала более 3000 кукол, большинство из которых тесно связаны с монгольским наследием и традициями. Для этой выставки я потратила шесть лет на создание персонажа Хурэл-Эрдэнэ-Мангас на сине-чалом коне из Небесного Царства из эпоса «Жангар» (туули). В целом, «игровая кукла» отличается тем, что создаётся по собственному оригинальному сюжету. Я не читал и не слышал о таких эпосах и сказках, как «Жангар», «Гэсэр» и «Сокровенное сказание монголов», поэтому я адаптирую сюжеты под потребности детей, превращая их в интерактивные игрушки и анимированных персонажей, чтобы познакомить их с этими национально значимыми персонажами. Как художник, я стремлюсь преобразовать нематериальное наследие в осязаемые произведения для будущих поколений, обеспечивая тем самым преемственность нашего культурного наследия. Я верю, что хороший персонаж рождается из хорошей истории, а хорошая история создаёт хорошего персонажа. «Эпос Джангар» содержит множество персонажей; сейчас я работаю над фигуркой Хурэл-Эрдэнэ-Мангас и планирую в конечном итоге создать 80 000 персонажей-воинов. В конечном счёте, эти работы должны стать национальным контентом, и я организую командную систему для достижения этой цели».

Выставка продлится до 26 августа 2025 года и будет сопровождаться открытыми дискуссиями и мастер-классами для взрослых и детей.

