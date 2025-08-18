Программа AuPair Eiffel по изучению французского языка во Франции впервые запущена в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольское агентство AuPair и Монголо-Французский Центр официально подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Программы международного культурного обмена AuPair».

Монгольское агентство AuPair согласилось сотрудничать в рамках программы AuPair Eiffel, которая предоставит монгольской молодёжи возможность изучать французский язык в местной среде и знакомиться с французской культурой. Они начинают долгосрочное и плодотворное партнёрство, основанное на взаимном опыте и доверии.

Церемония подписания прошла в учебном классе монгольского агентства AuPair, на ней присутствовали представители обеих сторон, которые официально подтвердили условия соглашения и общие цели.

О программе международного культурного обмена AuPair:

Au Pair – это международная программа культурного обмена, которая дает возможность молодым людям пожить некоторое время за границей, познакомиться с другой культурой, улучшить знания иностранного языка, помогая семье заботиться о детях. Термин «au pair» происходит из французского языка и означает «на равных условиях», т. е. во время программы и проживания в принимающей семье Au Pair является членом семьи со своими правами и обязанностями.

У Au Pair есть возможность бюджетно пожить за границей, а у семьи появляется надежная и доступная помощь по уходу за детьми. Многие страны мира признают и поддерживают программу Au Pair.

Au Pair — это не няня и не уборщица. Au Pair — это молодой парень или девушка в возрасте от 17 до 30 лет, который хочет пожить за границей в принимающей семье, выучить иностранный язык и познакомиться с другой культурой, работая с детьми. В качестве компенсации Au Pair предоставляется проживание, питание и деньги на карманные расходы. Ознакомьтесь с плюсами и минусами программы, чтобы понять подходит ли она вам.

Программа Au Pair — это культурный обмен между принимающей семьёй и Au Pair. Согласно условиям программы, участник и семья должны иметь гражданство разных стран. После того, как семья и Au Pair найдут друг друга, им необходимо обсудить организационные вопросы: виза, страховка, банковский счёт и т.д.

Франция была одной из первых восьми европейских стран, ратифицировавших Конвенцию в 1969 году, и она была ратифицирована в Страсбурге (Франция). Программа реализуется в 45 странах мира, а агентства в этих странах работают в соответствии со стандартами IAPA (Международной ассоциации нянь).

Информацию о программе можно получить ЗДЕСЬ.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения