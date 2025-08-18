Asian Battery Metals получает стратегический проект по добыче меди и золота в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Компания Asian Battery Metals PLC (ASX:AZ9) подписала обязывающее соглашение с Best Resources LLC на эксклюзивный опцион на приобретение медно-золотого месторождения Майхан-Уул, расположенного всего в 8 километрах от ее флагманского месторождения медно-никелево-платиновой группы элементов (Cu-Ni-PGE) Овал на юго-западе Монголии.

Проект имеет лицензию на добычу, действительную до 2045 года, и содержит медно-золотую минерализацию вулканогенного массивного сульфида (VMS) приповерхностного типа. Это соглашение не только расширяет площадь проекта AZ9, но и даёт компании возможность увеличить глубину бурения до 215 метров.

Расположение Майхан Уул, Ямбат и Баян Сайр.

Кроме того, компании Asian Battery Metals был предоставлен новый участок площадью 3327 гектаров для разведки полезных ископаемых к югу от её месторождения Ямбат. Участок Баян-Сайр охватывает часть регионального магнитного поля, интерпретируемого как возможное продолжение интрузивных зон MS1 и Овал. Предварительные геофизические исследования запланированы на конец 2025 года.

«Проект «Майхан-Уул Cu-Au» является естественным продолжением нашей региональной стратегии геологоразведки, ориентированной на медь, и обладает ярко выраженной синергией с нашим текущим открытием месторождения Овал Cu-Ni в рамках проекта «Ямбат», как в географическом, так и в операционном плане. Благодаря неглубокому залеганию по типу VMS, давней лицензии на добычу и непосредственной близости к существующей инфраструктуре, этот проект открывает для нас захватывающие возможности в краткосрочной перспективе, поскольку мы наращиваем потенциал вокруг нашего основного актива в Монголии», — заявил управляющий директор AZ9 Ган-Очир Зундуйсурэн.

Мы также рады получить новый многоквартирный дом, расположенный к югу от нынешнего, что является важным шагом на пути расширения нашего присутствия в регионе. Эта награда от правительства — признание заслуг нашей команды и наших недавних успехов.

Обзор проекта Майхан-Уул

Месторождение Майхан-Уул расположено в 300 километрах от границы с Китаем в аймаке Гоби-Алтай. В ходе бурения было выявлено несколько минерализованных зон мощностью до 12 метров, открытых на глубине, в пластах риолитовых порфиров, подвергшихся изменениям.

Зарубежная оценка ресурсов за 2015 год в соответствии с монгольской системой классификации составила 5,03 млн тонн с содержанием меди 0,58% и золота 0,16 г/т.

Оценка ресурсов месторождения Майхан-Уул, 2015 г. (отсечка меди 0,2%).

Проекту выгодны близость инфраструктуры и доступ к высоковольтному электроснабжению. Asian Battery Metals проведёт поэтапную шестимесячную программу комплексной проверки, включающую электромагнитную разведку, заверочное бурение на глубину 200–300 метров и независимую проверку на соответствие требованиям JORC 2012.

Обязательные условия опционного соглашения

В соответствии с обязывающим соглашением об исключительных правах, Asian Battery Metals выплатила 50 000 долларов США за шестимесячную проверку благонадежности. В случае успеха компания приобретет либо лицензию на добычу, либо 100% акций Best Resources за 890 000 долларов США, подлежащих оплате в течение 10 рабочих дней с момента перевода средств.

Данная сделка является частью стратегии компании по консолидации важнейшего центра добычи полезных ископаемых в Монголии, дополняющего месторождение Овал и другие региональные активы.

Комплексная проверка будет включать:

Развертывание буровой установки SAMSON EM для выявления потенциальных проводников перед заверочным бурением. Проведение заверочного бурения глубиной около 200–300 метров в районах с более высокими содержаниями полезных ископаемых. Начало бурения запланировано на третий квартал 2025 года. Оценка данных, подтверждающих ресурс, метод оценки и классификация по системе JORC или иным образом, разработка дальнейших рабочих программ для будущей классификации в качестве ресурса JORC. Независимая юридическая экспертиза.

Лицензия на разведку месторождения Баян-Сайр

Участок Баян-Сайр, приобретенный по государственному тендеру, расположен непосредственно к югу от проекта Ямбат и в значительной степени покрыт четвертичными отложениями.

Баян Сайр и Ямбат на карте «Приведение к полюсу» (RTP и на спутниковой карте.

Сильный магнитный пик в восточной части, расположенный примерно в 4 километрах от интрузии MS1, подчёркивает её потенциал. На сегодняшний день никаких известных проявлений полезных ископаемых не зарегистрировано, но близость к минерализованным мафическим интрузиям делает её приоритетной целью. Планируемые работы включают исследования методом вызванной поляризации для выявления возможных зон минерализации перед последующим бурением.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения