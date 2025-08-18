ООН поддержит участие монгольских полицейских групп в миротворческих операциях

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял советника полиции ООН и комиссара Файзала Шахкара.

Государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав подчеркнул, что Монголия активно участвует в миротворческих операциях ООН и работает над увеличением числа женщин-миротворцев. Он также выразил готовность тесно сотрудничать с Отделом полиции Организации Объединенных Наций в подготовке к будущему развертыванию полицейских групп из Монголии.

Советник полиции ООН и комиссар полиции Файзал Шахкар выразил полную поддержку участию Монголии в миротворческих операциях и расширению будущего сотрудничества.

Почти 9 тысяч сотрудников полиции Организации Объединенных Наций работают в 17 миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, а именно в МООНРЗС, МИНУСКА, МИНУСМА, МООНСДРК, ВСООНЛ, КМООНК, ОПООНГ, МООНСХ, ВСООНК, ЮНИСФА, МООНК, ЮНИОГБИС, МООНЮС, МООНПЛ, ЮНОЦА, ОООНАС и МООНСОМ.

Все полицейские Организации Объединенной Нации, служащие в «голубых беретах», являются в первую очередь действующими сотрудниками полиции своих стран, направленными на работу в Организацию Объединенных Наций. С 1990 года 129 стран направили женщин и мужчин на службу в полицию Организации Объединенных Наций.

Ежедневно около 6 тысяч полицейских Организации Объединенных Наций из 94 стран помогают укреплять международный мир и безопасность, оказывая поддержку странам в конфликтных, постконфликтных и кризисных ситуациях. Они укрепляют и восстанавливают безопасность посредством патрулирования, охраны правопорядка на уровне общин и другой оперативной поддержки, консультирования внутренних полицейских служб, обеспечения соблюдения международных стандартов в области прав человека, а также восстановления и обеспечения общественной безопасности и верховенства права.

Нарушение законности и правопорядка зачастую приводит к развертыванию сил Организации Объединенных Наций, и, наоборот, установление или восстановление верховенства права способствует долгосрочной стабильности и позволяет миротворческим операциям Организации Объединенных Наций в конечном итоге завершить свою работу.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш перед вторым саммитом начальников полиции Организации Объединенных Наций в июне 2018 года заявил: «Специализированная помощь, оказываемая в полицейской сфере в качестве инструмента для предотвращения конфликтов, может помочь избежать необходимости в более масштабных мерах в будущем».

По запросу и по поручению полиция Организации Объединенных Наций (ЮНПОЛ) оказывает поддержку государствам-членам в предоставлении эффективных, действенных, образцовых, ответственных и подотчетных услуг полицейских служб, которые служат населению и защищают его. ЮНПОЛ наращивает и поддерживает потенциал полиции по предотвращению, выявлению и расследованию преступлений, защите жизни и имущества, а также поддержанию общественного порядка и безопасности в соответствии с принципами верховенства права и международными нормами в области прав человека. ЮНПОЛ также применяет подходы к полицейской деятельности, ориентированные на общины и основанные на оперативных данных, для содействия защите гражданских лиц и прав человека; рассматривает, среди прочего, вопросы сексуального и гендерного насилия, сексуального насилия в условиях конфликта, а также тяжких преступлений и организованной преступности; а также проводит расследования и специальные операции и обеспечивает общественный порядок и безопасность выборов.

