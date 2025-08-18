Первый гибридный локомотив с комбинированным двигателем поступил на монгольские железные дороги

Государственная компания «Монгольские железные дороги» официально получила свой первый гибридный локомотив, что стало «значительным» нововведением в истории монгольского железнодорожного сектора.

Тепловоз — советского производства модель 2ТЭ116-2001, находившийся на хранении с 2014 года в связи с окончанием срока службы.

В течение года китайские специалисты и инженеры Локомотивного департамента Монгольских железных дорог совместно работали над ремонтом и оснащением поезда современной гибридной силовой установкой.

Локомотив состоит из двух аккумуляторных двигателей мощностью 440 кВт и двух дизельных двигателей мощностью 400 кВт, что позволяет развивать общую мощность 1680 кВт. Его уникальность также заключается в том, что он может работать полностью на аккумуляторах, без использования дизельного двигателя.

Обновленный тепловоз «ЭСО» экологичен и экономически эффективен, так как расход топлива снижен на 60–70 процентов, а выбросы вредных веществ отсутствуют.

Это важный шаг на пути внедрения экологически чистых технологий в железнодорожный сектор Монголии и закладка фундамента для более широкого использования экологически чистого оборудования в будущем.

2ТЭ116 (2-секционный тепловоз с электропередачей, тип 116) — серия магистральных двухсекционных грузовых тепловозов с электрической передачей, производившихся в СССР и (после распада СССР) на Украине Луганским тепловозостроительным заводом (ПАО «Лугансктепловоз», ранее ВЗОР — Ворошиловградский завод имени Октябрьской революции).

Один из самых распространённых грузовых тепловозов в России и странах постсоветского пространства. У железнодорожников получил также прозвища «Горбатый» (за характерную форму крыши), «Фантомас» и «Боинг» (последнее прозвище получил из-за своего звука, на небольшом расстоянии его можно расценить как звук самолёта).

Всего в период с 1971 по 2016 год было выпущено 2176 экземпляров всех версий тепловоза 2ТЭ116. Наибольшее количество тепловозов серии было выпущено в 1980-х и 2012, 2013 годах. С начала 1990-х годов после распада СССР объём выпуска тепловозов существенно снизился от нескольких десятков в год до нескольких локомотивов в год, а в некоторые годы тепловозы не выпускались. Однако с 2004 года объём выпуска существенно возрос и продолжался по 2007 год, после чего завод перешёл к производству усовершенствованной модификации 2ТЭ116У.

