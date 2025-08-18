Туристы могут воспользоваться бесплатным интернетом по прибытии в Монголию

С июля 2025 года компания Mobicom предлагает специальную акцию для иностранных туристов — туристическую SIM-карту с 1 ГБ бесплатного интернета. SIM-карту можно приобрести в международном аэропорту Чингисхан, местных аэропортах, на пограничных контрольно-пропускных пунктах и в отделениях Mobicom.

Туристы могут подключиться к Интернету сразу по прибытии в Монголию, используя eSIM или физическую SIM-карту, чтобы получить доступ к необходимым приложениям и оставаться на связи с близкими.

Бесплатная туристическая SIM-карта — это промо-услуга, позволяющая иностранным гостям мгновенно и бесплатно подключаться к интернету во время пребывания в Монголии. Акция действует до 17 сентября 2025 года.

Бесплатный 1 ГБ данных действителен в течение 24 часов и доступен:

В зоне международных прилётов международного аэропорта Чингисхан (как для eSIM QR, так и для физической SIM-карты);

В зоне обслуживания VIP-такси (только для eSIM QR);

В будущем также в туристических агентствах, на крупных пограничных контрольно-пропускных пунктах и в местных аэропортах (только для eSIM QR).

Если бесплатный пакет данных закончится, посетители могут приобрести туристический пакет данных ЗДЕСЬ

Подробнее о вариантах использования eSIM и физических SIM-карт можно узнать и ЗДЕСЬ.

Выберите пакет с объемом данных до 50 ГБ, действительный от 7 до 30 дней, как до прибытия в Монголию, так и после него.

источник: MiddleAsianNews

