АБР профинансирует строительство 108 школ и 95 детсадов

CentralAsia (MNG) - Министр образования г-н Наранбаяр Пурэвсурэн провел официальную встречу с делегацией во главе с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Монголии г-жой Шеннон Коулинг.

На встрече были рассмотрены общие положения, потребности и меры по реализации проекта строительства новых школ и детских садов.

Для повышения доступности и качества образования планируется построить 108 школ и 95 детских садов за счет льготного кредита АБР в размере $150 млн. В связи с этим правительство объявило 2026 год «Годом поддержки образования» и активизирует инвестиции, направленные на устойчивое увеличение вместимости школ и детских садов.

После завершения проекта будет создано 62 880 дополнительных мест в школах и 11 400 мест в детских садах. Стороны договорились о безотлагательной реализации проекта.

