Трамп заявил, что Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО

// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) - «Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social накануне визита украинского лидера в Белый дом. Об этом пишет Би-Би-Си.

Зеленского во время визита в Вашингтон в понедельник будут сопровождать лидеры Британии, Италии, Германии, Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии.

«Завтра в Белом доме будет большой день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их», — написал Трамп в другом посте.

Как отмечает CNN, заявление Трампа отражает давление, с которым Зеленский столкнется во время встречи в Белом доме.

«Два условия, которые он перечислил — чтобы Украина уступила Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, и чтобы она согласилась никогда не вступать в НАТО — входят в число условий, выдвинутых Владимиром Путиным для прекращения войны», — пишет телекомпания.