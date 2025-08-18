Зеленский предлагает переговоры с Россией на основе текущей линии фронта

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил вести переговоры с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Нам нужны реальные переговоры, а это означает, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения – это наилучшая линия для переговоров. Европейцы это поддерживают», – сказал президент во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе

Таким образом Зеленский дал понять, что против передачи РФ Донецкой области в качестве условия заключения мира (что, по данным американских СМИ, поддерживает президент США Дональд Трамп).

«Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области, Путину не удалось захватить её на протяжении 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землёй. Поскольку территориальный вопрос имеет столь большое значение, его должны обсуждать исключительно лидеры Украины и России на трёхсторонней встрече: Украина, Соединённые Штаты, Россия. Пока что Россия не подаёт никаких сигналов, что такая встреча состоится, а если Россия откажется, то должны последовать новые санкции», – сказал Зеленский.

По информации западных СМИ Путин во время переговоров с Трампом на Аляске потребовал вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В обмен на это Россия заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. По информации FT, Путин дал понять, что отказ Украины от Донбасса является одним из его центральных требований, в случае выполнения которого он согласится заморозить оставшуюся часть линии фронта.